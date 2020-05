Bende van Mega Toby en Sproetje: Antwerpse agenten beroofden illegalen

Ouders vinden ontvoerde zoon (2) na 32 jaar terug: ‘Dit is het beste cadeau ooit’

15:42 Een geruchtmakende vermissingszaak in China is deze week na ruim drie decennia opgelost. Een 2-jarige jongen die in 1988 uit een hotel werd weggerukt van zijn vader, is recentelijk in goede gezondheid aangetroffen. Dat maakte de politie gisteren bekend op een persconferentie, waar de nu 34-jarige Mao Yin werd herenigd met zijn ouders.