Bende-oorlog eist bijna zestig doden in Braziliaanse gevangenis, zestien onthoofd

UPDATEZeker 57 gedetineerden zijn om het leven gekomen bij onlusten in een gevangenis in de gemeente Altamira in de deelstaat Pará in het noorden van Brazilië. De lokale autoriteiten meldden dat zestien van de omgekomen gevangenen zijn onthoofd.

De politie meldde dat maandagochtend (lokale tijd) twee drugsbendes in de gevangenis met elkaar in gevecht raakten, aldus de nieuwssite G1. Tijdens de onlusten namen gedetineerden twee gevangenbewaarders in gijzeling, maar die lieten ze later weer vrij.

41 gevangenen kwamen door verstikking om het leven nadat een van de bendes tijdens het vijf uur durende oproer brand had gesticht in het cellenblok waar de rivaliserende groep zich bevond. In de gevangenis zitten 311 gedetineerden terwijl plek is voor 200.

Het is het tweede grote bloedbad in een Braziliaanse gevangenis in 2019. In mei kwamen bij gevechten tussen rivaliserende bendes 55 gevangenen om het leven in Manaus.

