Belgische wegen 'nog slechter dan in Namibië'

Het Forum stelt dat de wegen zo slecht zijn dat ze de economie afremmen. In het World Competitiveness Report berekent het WEF de mate waarin een land competitief is ten opzichte van andere landen. Voor de kwaliteit van wegen komt België op de 46ste plaats uit met een cijfer van 4.5 uit 7.

De Belgische wegen gelden als een onderwerp waarover de Belgen gelaten de grappen over zich heen laten komen. Toch blijken ze met de score qua wegen een goede middenmotor. Maar het feit dat Nederland op plaats 5 eindigt moet toch enigszins pijn doen. Bovendien heeft de wegkwaliteit een grote invloed op het vestigingsklimaat. Naast de belastingwetten is het een van de elementen die zakendoen in België bemoeilijkt, stelt het economisch forum.

Dalende lijn

In het rapport van het forum is te zien dat het bovendien steeds slechter gesteld is met de wegen bij onze zuiderburen. Er is een consistent dalende lijn te zijn in de kwaliteit.

Het is niet allemaal kommer en kwel. De havens in België zijn uitstekend, daar prijkt het land op een keurige zevende plaats. En op de eindlijst komt het land uit op plek twintig. Dat is overigens nog steeds een stuk lager dan Nederland. Ons land heeft volgens het WEF de beste haveninfrastructuur van de wereld én op de algemene lijst komt ons land uit op plek vier. Dat is de zelfde positie als vorig jaar.