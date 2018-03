Belgische voyeur (41) ontmaskerd omdat hij filmpjes wiste

Kort daarna vielen de speurders binnen in het apparment van Mike D.B. in Zwijnaarde en bij zijn ouders in Sint-Amandsberg, maar daar werd hij niet aangetroffen. Uiteindelijk werd D.B. op een derde locatie in de boeien geslagen. Inmiddels had de politie al bijkomend bewijsmateriaal verzameld in zijn appartement, dat samen met een fototoestel werd meegenomen voor verder onderzoek.



Tijdens zijn verhoor gisteravond werd D.B. een eerste keer geconfronteerd met tal van elementen die erop wijzen dat hij sinds april 2008 ‘dgreedb’ is, de man die schrijft de privacy van vrouwen die hij kent keer op keer te schenden door zijn filmpjes online te plaatsen. De gluurder gaf zelf aan dat hij al jaren lid is van een vechtsportclub en dat hij vrouwen filmde vanaf een DJ-tafel. De schuilnaam kan bovendien gelezen worden als ‘d-greed-b’, waarbij de d en b overeenstemmen met de initialen van de opgepakte IT’er en ‘greed’ staat voor ‘hebzucht’.



De voyeur legt op een pagina op het forum 'Ninja Voyeur' uit wat hem drijft. ,,Het internet staat vol met porno, maar een nietsvermoedend meisje is zoveel meer waard. Zeker als je haar zelf kan filmen en nog meer als je haar kent. Ook al nemen we hier allemaal enorme risico's, zelfs dat is niet genoeg, want we moeten dit ook nog delen met duizenden anderen. Zo wordt haar privacy keer op keer geschonden, maar net dat windt mij het meeste op."