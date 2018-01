Belgische seriemoordenaar bekent misdaden

De Mechelse Hardy werd al in september 2015 gearresteerd, maar bekende de feiten pas afgelopen november. De Belgische recherche kon hem via DNA-sporen aan verschillende ernstige feiten linken, maar de Mechelaar bleef ontkennen. Bij één moord kon hij echter niet anders dan bekennen, want hij had zelf gefilmd hoe hij zijn ex Linda Doms (51) in haar huis in Hofstade urenlang had vernederd en verkracht tot ze stierf.



Doms was het tweede slachtoffer van de Belgische seriemoordenaar: in mei 2014 bracht hij de alleenstaande Maria Walschaerts (82) om het leven. Hij was ook van plan om in 2014 een heel gezin uit te moorden, maar dit mislukte.