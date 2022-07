Belgische politie moet bezuinigen: ‘s avonds in het weekend geen controles meer op snelheid en alcohol

De Belgische politie gaat deze zomer in het weekend minder controleren op hard rijden en alcoholgebruik, en in de avond zelfs helemaal niet meer. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is er niet blij mee. ‘Geen goed signaal’, vinden de stichting en anderen.

De woordvoerder heeft geen goed woord over voor de bezuinigingen bij de Belgische verkeerspolitie, waardoor deze zomer alcohol- en flitscontroles sneuvelen. ,,Het is zó belangrijk dat er niet alleen wordt gewaarschuwd, maar óók gecontroleerd”, zegt hij. ,,De pakkans moet behouden blijven.”

In België zijn de bezuinigingen al langer onderwerp van discussie. Al in juni werd aan alle provinciale verkeerseenheden gevraagd of ze mee wilden denken over eventuele bezuinigingen. Inmiddels is de kogel door de kerk: overuren en weekendwerk moeten worden vermeden.

Quote Nu gaan veel mensen denken dat ze toch een extra glas kunnen drinken, omdat er amper controles zijn. Woordvoerder Belgische politievakbond

De gevolgen van de bezuinigingen zijn enorm. ,,Bij ons zijn in het weekend al 75 procent van de geplande flitscontroles geschrapt. Die van ’s nachts zelfs allemaal”, zegt een motoragent anoniem tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De agent is bang dat sommige bestuurders het gebrek aan controles zien als vrijbrief om te snel of onder invloed te rijden. ,,Alle statistieken tonen aan dat er vooral ’s nachts en in het weekend te hard wordt gereden. Net dán moeten wij besparen”, zegt hij.

Slechts één patrouille

De woordvoerder van de landelijke politie bevestigt de besparingen bij de verkeerspolitie. ,,We moeten inderdaad rationeel omspringen met de beschikbare middelen”, geeft ze toe. Maar volgens haar is het niet zo dat er helemaal geen controles meer worden uitgevoerd.

Quote Ook tijdens reguliere diensten kunnen onze mensen iemand controle­ren op alcohol- of drugsge­bruik. Woordvoerster Belgische politie

,,Bestuurders moeten zeker niet denken dat ze nu niet meer gecontroleerd worden in het weekend. Want ook tijdens reguliere diensten kunnen onze mensen nog altijd iemand controleren op alcohol- of drugsgebruik.”

Volgens de politievakbond zijn de problemen echter zo groot dat in veel Belgische provincies nog maar één patrouille kan rijden. ,,Waarom zouden zij dan nog gaan controleren op alcohol of snelheid?”, verzucht een woordvoerder. ,,Nu gaan veel denken dat ze toch een extra glas kunnen drinken, omdat er amper controles zijn.”

Beslissing na de zomer

Volgens de landelijke politie zullen de besparingen bij de verkeerspolitie na de zomer worden geëvalueerd: ,,We beslissen dan of een inspanning nodig blijft en hoe groot die moet zijn.”