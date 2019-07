Belgische jongen (12) per ongeluk door vriendje doodgeschoten met luchtbuks

Vrouw baart na ivf twee jongetjes die niet van haar blijken te zijn

11:18 Een van oorsprong Aziatisch echtpaar uit New York heeft een vruchtbaarheidskliniek aangeklaagd omdat hun in maart geboren tweeling helemaal niet van hen blijkt te zijn. Met een dna-test is aangetoond dat de blanke jongetjes geen familie van elkaar zijn en dus andere ouders hebben: twee stellen die bij dezelfde kliniek onder behandeling waren. Het stel heeft de baby's moeten afstaan. Ze wonen nu bij hun biologische vaders en moeders.