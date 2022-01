Belgische horeca mag nog een uur langer openblijven, tot middernacht

Moeder van Dean in tranen: ruim 200 mensen bij wake voor omgebrach­te kleuter

In het Belgische Verrebroek, een deelgemeente van Beveren, is vanavond een stille wake gehouden voor de 4-jarige Dean die vermoedelijk om het leven werd gebracht door Dave De K. Elke Verberckmoes, de moeder van het kereltje, was eveneens aanwezig. Ze barstte in tranen uit bij het zien ze alle knuffels, ballonnen, kaarsjes en bloemen, voor haar overleden zoontje.

20 januari