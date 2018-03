Belgische gluurder bekent: 'Ik maakte filmpjes en postte op een forum'

Tijdens zijn eerste verhoor gaf de alleenstaande vader Mike D.B. toe zelfgemaakte gluurfilmpjes onder de gebruikersnaam ‘dgreedb’ geplaatst te hebben op een internationaal voyeursforum met zo’n 170.000 gebruikers. De 41-jarige IT'er uit Zwijnaarde, die zelf deelnam aan lessen gevechtssport met minstens vier van zijn slachtoffers, wordt in de loop van de namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of de aanhouding van de gluurder wordt verlengd. Hij is sinds gisteravond de enige verdachte in het onderzoek.

'Gekwetst en aangedaan'

Bij de sportclub waar de voyeur actief was als jeugdcoach, heerst ongeloof en onbegrip. ,,Dit had niemand verwacht'', klinkt het tegenover Het Laatste Nieuws. ,,Hier zijn veel mensen gekwetst.'' De club die in het sporcomplex van de Hogeschool Gent traint, heeft dan ook een klacht ingediend tegen Mike D.B. die sinds vorig jaar jeugdtrainer en lid was. Hij filmde er in de kleedkamers vrouwen van zijn eigen vereniging, en postte die op een gluurderssite.