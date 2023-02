Belgische doelman (25) stopt penalty, wordt onwel en overlijdt in ziekenhuis

De scheidsrechter Ouadi Rabhi maakte direct een einde aan de wedstrijd. ,,We zijn allemaal bijzonder aangeslagen’’, zo liet de ploeg weten in een korte reactie. ,,Hij speelt al sinds de jeugd bij ons en is bij iedereen bijzonder geliefd. Dat zoiets moet gebeuren met zo’n jonge kerel is niet te bevatten.’’

Winkel Sport B promoveerde de afgelopen jaren in één ruk van de vierde naar de tweede provinciale. Het team staat momenteel laatste. De verslagenheid bij de club is groot. ,,Winkel Sport is in heel diepe rouw door het plots overlijden van Arne Espeel doelman Winkel Sport B . Voetbal is even bijzaak...’’, zo is te lezen op de Facebookpagina van de club.