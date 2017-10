Belgische dierentuin moet per direct sluiten: 'Een pure schande'

De derde grootste dierentuin van Vlaanderen gaat dicht omdat het Antwerpse park al tien jaar de regels overtreedt. Zo kunnen de wilde beesten er niet schuilen voor de regen en worden uitwerpselen onvoldoende opgeruimd. In de voederbakken werden rottende eendagskuikens aangetroffen en een luipaardwelp werd weggehaald bij zijn moeder om in een ronde kooi te zitten waar hij langs alle kanten kon worden bekeken.



Een terugkerend probleem is dat de dierentuin te veel dieren houdt en kweekt, wat tot plaatsgebrek leidt. Ondanks de vele boetes en de voortdurende vraag om aanpassingen kwam er geen structurele verandering. Daarom trekt de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts de vergunning in. ,,Wie blijft volharden in de boosheid moet de gevolgen dragen”, klinkt het. ,,Er is zeker plaats voor dierentuinen in Vlaanderen: ze kunnen een positieve rol spelen in dierenbescherming en in educatie. Maar het welzijn van de beesten moet gegarandeerd zijn.”