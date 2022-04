Belgische ceo PostNL mag gevangenis toch verlaten

Ooit vluchtte ze voor de nazi’s, nu zoekt de Joodse Raisa Valiuske­vitsj (98) veiligheid in Duitsland

In 1941 ontvluchtte de Joodse Raisa Valiuskevitsj (98) haar thuisland Oekraïne om uit handen te blijven van de nazi’s. Nu, meer dan tachtig jaar later, herhaalt de geschiedenis zich in spiegelbeeld en vlucht Valiuskevitsj naar Duitsland.

4 april