Belgische brandweer vreest ‘Nederlandse toestanden’

De Brusselse brandweer kwam 110 keer in actie, die van Antwerpen 45 keer. In Brussel en Antwerpen werden in totaal zo’n 250 arrestaties verricht wegens rellen, ordeverstoring en brandstichting. Twee keer moest de politie zelfs waterkanonnen inzetten om de boel in de hand te houden. Ook in Luik was het raak.

Het aantal agenten dat in Brussel op de been was, was al uit voorzorg verdubbeld na de rellen van vorig jaar in Molenbeek. ,,We zien het escaleren en verergeren. Het zijn nog geen Nederlandse toestanden, maar het is een duidelijk negatieve ontwikkeling. We moeten ons de vraag durven te stellen of we dit als maatschappij eigenlijk willen dulden. Dit lijkt misschien het nieuwe normaal, maar we mogen dit niet accepteren” aldus de Antwerps brandweercommandant Bert Brugghemans in Het Nieuwsblad.



Een aantal burgemeesters van grote Vlaamse steden weigert de vele gewelddadige incidenten als ‘het nieuwe normaal’ te beschouwen. ,,De vandalen die het feest van oud naar nieuw zo ontsieren moeten kordaat en streng worden gestraft. Er zijn geen excuses voor zulk crimineel gedrag”, vindt bijvoorbeeld de Mechelse burgemeester Bart Somers.