Belgische badplaats waarschuwt Nederlandse onruststokers: ‘Ouders zullen aangeschreven worden’

Goedele Liekens keert terug in de politiek na strijd tegen huidkanker

6 juni De Vlaamse tv-persoonlijkheid Goedele Liekens (58) keert terug in de politiek na haar strijd tegen huidkanker. Dat maakte Liekens vandaag bekend in het Belgische radioprogramma De Zevende Dag. ,,Dat die behandeling is weggevallen, is al erg goed. Want die hakt er echt wel in. Nu voel ik mij veel beter”, vertelde ze.