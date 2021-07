Belgische badjuf Faith (19) redde leven van kindje: ‘Falen had ik mezelf nooit vergeven’

Zoeken naar resten slachtof­fers ingestorte flat Miami ge­staakt

1:54 Het zoeken naar resten van eventuele slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex in het Amerikaanse Surfside bij Miami (Florida) is gestaakt, heeft de lokale brandweer vrijdag bekendgemaakt. Het totale aantal slachtoffers is vastgesteld op 97, nog één persoon geldt als vermist.