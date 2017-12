Belgische autoriteiten houden 45 'haatpredikers' in de gaten

Franse an­ti-ter­reur­een­heid grijpt in bij toneelrepetitie in trein

13:24 Vier Belgische toneelspelers die het toneelstuk 'Jihad' nog even in de trein naar het Franse Troyes doornamen, zijn ingerekend nadat groot alarm was geslagen. Zeker dertig agenten gespecialiseerd in terreurbestrijding wachtten de acteurs op in het geheel ontruimde station van Troyes.