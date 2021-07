Belgisch topmodel (43) haalt uit naar modewereld: ‘Wij zijn ‘mooi’ en mogen dus nooit klagen‘

Belgisch topmodel Hannelore Knuts (43) trekt stevig van leer op sociale media. Hannelore, die in Hasselt werd geboren en haar studie fotografie opgaf om haar dromen als model na te jagen, is na meer dan 20 jaar in de modewereld gefrustreerd door wat ze allemaal rondom haar ziet gebeuren. Haar relaas plaatste ze op haar Instagrampagina.

,,Het begint bijna een langverwachte trend te lijken. Modellen dragen zorgen voor hun mentale gezondheid en kracht. Maar moeten we niet meer stroomopwaarts kijken en de oorzaak aanpakken?”, begint ze haar verhaal. ,,Passief-agressieve micro-agressies, machtsgeilheid en egotripperij zijn veelvoorkomende problemen in onze business. Maar weet je wat misschien wel het meest frustrerende is? Dat we als model amper serieus genomen worden. We zijn ‘mooi’ en mogen daarom niet klagen. En voor het geval je het nog niet hebt gemerkt: voor sommigen kan ‘mooi’ zijn een giftige eigenschap van kwaliteit worden. We zouden dankbaar moeten zijn. Maar we worden als ‘te dramatisch’ beschouwd. Te gevoelig. Te luid om de status quo te verstoren.”

‘Geen garantie’

,,Of misschien moeten we gewoon accepteren dat onze carrière voorbij is. Het leven is genereus genoeg geweest”, vervolgt ze. ,,Dit alles terwijl je je in bochten moet wringen en trouw moet blijven, zonder garantie. Altijd professioneel. Ik weet niet eens wat uitdagender is: bikini’s in de winter of (onzichtbare) laagjes kasjmier in de zomer? Vaker gratis werken dan niet. Op de set belachelijk gemaakt worden terwijl je de dingen doet die ze je vragen te doen. Wil je dat ik verder ga?”

,,De meeste modellen, waaronder ikzelf, zijn niet gevoelig of ego-gedreven” schrijft ze verder nog. ,,We werken niet alleen hard om de droom van iemand anders te belichamen, we brengen onze eigen geest en ervaring mee. We willen graag serieus worden genomen en het respect, de wetten en het reguliere loon krijgen dat elke artiest of werknemer verdient.”

,,Ik kan hier een boek over schrijven. Ik kon/kan mijn klok erop zetten als ik ‘in optie’ was of samen geboekt werd met een van mijn ‘giftige’ collega’s voor een klant (voor mij is er geen hiërarchie. We zijn allemaal collega’s. Stylist, casting, fotograaf, iedereen is belangrijk om een beeld tot stand te brengen. Ze zeggen ‘neem dit niet persoonlijk op’, maar als de beslissing of je de baan al of niet krijgt gebaseerd is op mood swings van gefrustreerde ego’s, dan neem ik dat wél persoonlijk op.”

,,Na meer dan 20 jaar in de modewereld weet ik dat wat slechts half waar is, al heel veel is.” Met de woorden: ,,#DoTheWork dear and truly start looking in the mirror. That’s where real beauty hides”, sluit Hannelore haar bericht af.

Volledig scherm Belgisch topmodel Hannelore Knuts trekt stevig van leer op sociale media. © WireImage