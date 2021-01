Belgisch stel overvallen in hun flat van 5,5 miljoen euro aan Costa del Sol, drie beveiligers opgepakt

Bebloede kleren, diarree en een dronkemans­speech: dit waren de bijzonder­ste eedafleg­gin­gen van de VS

20 januari Woensdag treedt Joe Biden aan als 46ste president van de VS. Zijn eedaflegging wordt bijzonder, dat staat nu al vast. Door corona zal ze zich voor een beperkt publiek voltrekken en het is de eerste keer in anderhalve eeuw dat de vorige president het vertikt om aanwezig te zijn. Maar wordt het de bijzonderste ooit? Daarvoor is de concurrentie wel zwaar.