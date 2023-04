Belgisch kampioene powerlifting (18) overlijdt aan ontsteking hartspier: ‘Het is zo snel gegaan‘

Oekraïners testen Russen met ‘steekproe­ven’: militairen steken scheidings­ri­vier Dnjepr over

Rusland is zich in Oekraïne aan het ingraven voor het alom verwachte Oekraïense tegenoffensief. Er zou daarom al enige weken zijn overgeschakeld van offensieve naar defensieve tactieken, aldus de Britse inlichtingendienst. Oekraïne is al met een eerste ‘proefaanval’ begonnen bij Cherson, maar het uiteindelijke doel ligt volgens oud-luitenant-generaal Mart de Kruif heel ergens anders.