Belgisch jongetje (10) op step zwaargewond nadat hij onder auto terecht komt

Marc Dutroux is volgens zijn advocaat depressief: ‘Hij staat op de rand van de afgrond’

7 oktober Marc Dutroux (64) is depressief. Dat zegt zijn advocaat Bruno Dayez in La Meuse. ,,Hij staat op de rand van de afgrond”, valt te lezen in de krant. De Belgische seriemoordenaar en kinderverkrachter zou de hoop om vervroegd vrij te komen helemaal opgegeven hebben.