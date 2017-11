Belgisch gezin schenkt minuut gratis winkelen aan daklozen

Patrick Coens, vrijwilliger bij de opvang, mocht in de plaats van de familie Holsman met de winkelkar door de supermarkt hollen en zo proberen in 1 minuut zoveel mogelijk gratis spullen bij elkaar te graaien. ,,Ik vond het een schitterend gebaar van de familie met wie ik al jaren bevriend ben.'' ,,We zijn volop in voorbereiding voor het kerstdiner van Kamiano en daar horen ook cadeautjes voor de daklozen bij. Het leek ons een goed idee om speciaal voor dingen te gaan die door veel daklozen als luxeproducten worden gezien: shampoo, scheerspullen, deodorant, douchegel, luiers,... Die dingen zijn gewoon duur. We mochten wel van elk item maar twee stuks meenemen. Ik had mijn kinderen Bo, Jules en Maurice meegenomen om te helpen. Zij werden op voorhand bij de juiste rekken neergezet. Ze hebben me goed geholpen om een kar vol producten bij elkaar te sprokkelen."

Extra gebaar van filiaalhouder

Chafiq Belhadji, de filiaalhouder van de Albert Heijn in de Antwerpse Karel Oomsstraat, was ontroerd door het gebaar van de familie Holsman. ,,Hij kwam ons achterna toen we na de gratis minuut met onze kar naar buiten wandelden en zei dat hij de waarde van onze kar wilde verdrievoudigen. Ze hadden sowieso een heleboel hygiënische producten, shampoos en douchegel staan van leveranciers van wie ze niet langer de productlijn verkochten. Die mochten we allemaal hebben voor Kamiano. Een heel mooi gebaar", zegt Patrick. ,,Hij schonk ons letterlijk honderden verzorgingsproducten. Geloven in een betere wereld in Antwerpen mag dus nog altijd!"



Kamiano wil de kerstcadeautjes op kerstavond uitdelen tijdens een diner in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen.