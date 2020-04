Belgisch echtpaar woest na 500 euro boete: ‘Mijn vrouw is hartpatiënt en had rust nodig’

Duitse politie gaat Nederlan­ders steek­proefs­ge­wijs controle­ren

3:48 De Duitse politie gaat Nederlandse auto’s in het grensgebied vanaf vrijdag steekproefsgewijs controleren. Daarvoor is extra veel politie op de been. Wie geen goede reden heeft om in Duitsland te rijden, wordt teruggestuurd. Wie de Duitse coronaregels overtreedt en bijvoorbeeld met meer dan twee personen in een auto zit, krijgt een boete van minimaal 200 euro.