België wil verbod op roken met kinderen in de auto

Vlaanderen wil een rookverbod invoeren voor auto's met kinderen. In Wallonië is men zelfs al iets verder, de Waalse regering bespreekt deze week een voorstel dat roken in een auto met minderjarigen verbiedt. Dit soort voorstellen loopt in Nederland tot nu toe spaak .

Nederlandse artsen pleitten in 2015 ook voor een verbod, maar de Tweede Kamer wilde daar toen niet aan en ook in de huidige samenstelling lijkt er geen meerderheid te vinden. Vooral rechts-liberale partijen als de VVD en de PVV zien er helemaal niets in.

,,Roken in de auto met een kind erbij is gewoon ‘not done’, dat weet iedere ouder", zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Die verantwoordelijkheid moeten mensen zelf nemen, daar hoeven we geen wetgeving voor te maken. Een sigaret hoort niet in de buurt van een kind en de handen van een automobilist horen aan het stuur. Daarnaast vraag ik me af hoe we zo’n verbod zouden moeten handhaven."

'Enorm draagvlak'

In België zijn de parlementen van Wallonië en Vlaanderen dus wel op weg naar een verbod. ,,Het zou onverantwoord zijn om hier nog langer mee te wachten. Ik ben absoluut voorstander van het verbod", zei minister Joke Schauvliege (Leefmilieu) woensdag in het Vlaamse parlement. In de Vlaamse samenleving zou 'enorm draagvlak' zijn voor zo'n verbod, zei haar partijgenoot Els van Hoof.

In Wallonië zou de maatregel al eind volgend jaar in kunnen gaan. Wie wordt betrapt, moet dan 150 euro afrekenen. Het verbod bestaat verder al in onder meer Frankrijk, Ierland, Engeland, Australië en delen van de VS en Canada.



Passief meeroken kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken, zeker in een kleine afgesloten ruimte. ,,De concentratie van de rook is ontzettend hoog. Ze kunnen zelfs acuut astma-aanvallen krijgen", zei kinderarts Jasper Been, van het Erasmus MC in Rotterdam, in 2015 tegenover deze krant. ,,Ze hebben zelfs tot twee keer zo veel risico op luchtwegklachten."

