België vraagt omringende landen om stroomcapaciteit

Minister Marie-Christine Marghem (Energie) zei vandaag op een persconferentie dat ze contact opneemt met haar ambtgenoten in Nederland, Frankrijk en Duitsland om te vragen of ze in geval van nood extra capaciteit hebben.



Engie Electrabel, de eigenaar van de twee kerncentrales in Doel en Tihange, meldde vrijdag dat enkele reactoren langer stil blijven liggen omdat het herstellen van betonrot in bunkers veel langer duurt dan gedacht. Dat zou kunnen betekenen dat er in november een stroomtekort ontstaat.



Marghem opperde onder meer dat een inactieve gascentrale in Vilvoorde het probleem zou kunnen opvangen. ,,We hebben nog een paar weken om oplossingen te vinden.''



De bewindsvrouw bekritiseerde het energiebedrijf omdat het volgens haar te laat heeft gecommuniceerd over de betonproblemen. Electrabel is volgens haar dan ook verantwoordelijk voor een eventueel elektriciteitstekort. De minister bekijkt of ze daar juridische stappen aan verbindt.