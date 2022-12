België komt muntgeld tekort, en dat komt deels door de oorlog in Oekraïne

Maar: de oorlog is niet de enige oorzaak. Er zouden namelijk wel voldoende munten in omloop zijn, alleen worden ze niet gebruikt. Het ligt dus ook aan de consument, zeggen de belangenorganisatie voor de financiële sector Febelfin, vertegenwoordiger voor handel en diensten Comeos en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Sinds de coronacrisis betalen steeds minder mensen gepast en daardoor komen de munten niet meer bij de handelaars en banken terecht. De drie organisaties roepen nu op om daar iets aan te doen.

Naast het gepast betalen met cash en het storten van muntgeld raden zij Belgen aan hun aankopen ‘zoveel als mogelijk’ digitaal te betalen, ook voor kleine bedragen: ,,Contactloos betalen is een snel, veilig en gebruiksvriendelijk alternatief voor cashbetalingen.” En tenslotte: ,,Breng je 5, 10 en 20 eurocent muntstukken in circulatie door ze te schenken aan een goed doel.” Wie grote volumes van de muntjes bezit, kan die op zijn rekening laten storten. Of daaraan kosten verbonden zitten kan per bank verschillen.

Overschot: Nederland verkoopt munten aan Kroatië

Waar de Belgen munten tekort komen, heeft Nederland al geruime tijd een overschot. Het gaat dan wel om kleinere valuta: al enige jaren zijn er in Nederland meer munten van 1 en 2 eurocent dan we zelf nodig hebben. Omdat in Nederland bedragen tot 5 cent worden afgerond, gebruiken we de kleinste twee munten nauwelijks. Veel Nederlanders krijgen die munten alleen op vakantie in handen. Buitenlandse toeristen geven die munten bijvoorbeeld ook in Nederland uit.