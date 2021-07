België in nationale rouw: minuut stilte voor slachtoffers overstromingen

Voor hen die familieleden verloren, is vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Belgen nemen om klokslag 12.00 uur vanmiddag een minuut stilte in acht. Wie geen familie of vrienden moet missen, is in veel gevallen huis en haard kwijt door de overstromingen.



Op de radiozenders van VRT en DPG Media zal op het middaguur ‘No Sound But The Wind’ van Editors weerklinken als teken van solidariteit. Een minuut later zullen overal in België de sirenes van de hulpdiensten afgaan. Ook het openbaar vervoer staat één minuut stil en treinreizigers wordt gevraagd stil te zijn.