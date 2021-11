België gaat ongevaccineerd zorgpersoneel ontslaan

Wie voor 1 januari nog niet is ingeënt, kan worden geschorst. Dan volgen nog drie maanden bedenktijd. In die periode kan het personeelslid zich alsnog laten inenten, maar als dat op 1 april nog niet is gebeurd, is het onherroepelijk voorbij, aldus Belgische media over het besluit van de Belgische regering. Ontslagen personeel behoudt het recht op een werkloosheidsuitkering.

De maatregel in België geldt voor artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals ambulancemedewerkers, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen en anderen. Animatoren, sociaal assistenten, hulpverleners, bejaardenhulpen, niet-verzorgend personeel, vrijwilligers en mantelzorgers in woonzorgcentra bijvoorbeeld worden niet erkend als ‘gezondheidsberoepen’. Op hen is de wet dus niet van toepassing.

Vakbonden niet blij

De ziekenhuizen adviseerden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke eerder al om niet-gevaccineerd zorgpersoneel te schorsen en desnoods te ontslaan. De vakbonden waren daar niet blij mee, aldus Het Laatste Nieuws vorige maand. ,,De boodschap ‘We gaan je gewoon buitengooien’ is zeer ongepast.”

In de strijd tegen het stijgend aantal coronabesmettingen is ook besloten dat werknemers in België verplicht drie of vier dagen per week thuis moeten werken. Het nachtleven wordt waarschijnlijk niet gesloten, mogelijk moeten feestgangers zich wel verplicht ter plaatse laten testen.

Overlegcomité

Premier Alexander De Croo roept het overlegcomité van de zes regeringen van België woensdag vervroegd bijeen om te overleggen over extra coronamaatregelen.



