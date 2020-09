Belgen vrezen Nederlandse horecatoeristen door vroegere sluiting

Horeca over coronamaat­re­ge­len: ‘Het wordt druk bij het UWV’

22:13 De maatregelen om horecagelegenheden te sluiten vanaf 22:00 uur doet Herman Hell, eigenaar van twaalf horecazaken in de Rotterdamse regio ‘veel pijn’. Hij ziet nóg meer op tegen de ‘30 personen maximaal’-maatregel. Voor de grote restaurants in zijn bezit, is dat bijna niet meer uit te houden. ‘We moeten heroverwegen of we nog wel open willen blijven.’