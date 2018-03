Belgen hoeven 4,6 miljoen kernramppillen niet

,,We hadden hier in Zoersel op dinsdag al meteen een aantal tachtigplussers die hun doosje kwam opeisen. Ja, het was gratis, iedereen had er recht op, zo hadden ze op tv gezien. Terwijl er eigenlijk wordt geadviseerd om na je veertigste geen jodiumpil meer te slikken. Het heeft na die leeftijd niet echt nog een effect."



Een apotheker uit Asse vindt de begeleide brochures verwarrend. Zijn klanten dachten dat ze de pillen meteen moesten innemen. ,,Ik moet de hele tijd aan mensen uitleggen dat ze die pillen niet nu moeten slikken, maar bij voorkeur drie uur voor de nucleaire ramp. Als ze mij dan vragen hoe ze in godsnaam moeten kunnen raden dat er zich over drie uur een nucleaire ramp gaat voordoen, zeg ik: ja, dat weet ik ook niet."



In België worden al langer jodiumpillen uitgedeeld voor in geval van nucleaire incidenten, net als in Duitsland. Nederland houdt weliswaar sinds de kernramp van Tsjernobyl in 1986 op een centrale locatie een grote hoeveelheid jodiumpillen aan, maar deelde nooit landelijk pillen uit. Het vorige kabinet besloot echter het beleid van België en Duitsland te volgen.