Belgen en Duitsers hebben leedvermaak om ontbreken Oranje op WK

,,Je bent verward als je honger hebt", kopt een levensgrote kartonnen versie van oud-voetballer Oliver Kahn, die momenteel in tal van Duitse supermarkten opduikt. De meningen over de sneer naar Nederland zijn verdeeld. Terwijl Peter van Boesschoten 'wel kan lachen' om de inhaker, vraagt ene Poelie zich op Twitter af ,,Als het een puur Duits product zou zijn, dan is het een goeie sneer. Maar wat heeft Snickers met Duitsland te maken?" Varianten van de reclame zijn inmiddels ook op andere plekken gesignaleerd.

Spandoek

Wie de Belgische grens over gaat via de snelweg van Eindhoven naar Turnhout en andersom zal het weten ook! WK leedvermaak..

Het Belgische radiostation Studio Brussel speelde afgelopen woensdag al op een originele manier in op het ontbreken van het Nederlands elftal. De zender deelde op Facebook een 'livestream' van het vertrek van Nederland richting Rusland. Op de beelden was slechts een lege vertrekhal op Schiphol te zien, begeleid door treurige muziek.

Italië

Overigens komt ook Italië, dat dit WK eveneens niet meedoet, er niet ongeschonden vanaf. Op Reddit verscheen een meme waarin Nederland Italië omhelst met daarbij de tekst 'I know that feel bro'. Sportzender Eleven Sports maakte een filmpje waarin te zien is hoe diverse landen zich voorbereiden op het WK. Terwijl Arjen Robben kaas verkoopt op de kaasmarkt en zijn tv afstoft, eet Gianluigi Buffon pasta en zit ook hij voor de tv. De Italianen kunnen er doorgaans nog net wat minder om lachen dan wij, aangezien het de eerste keer in 60 jaar is dat La Squadra niet van de partij is.