Belg over duikoperatie in Thaise grot: zeer gevaarlijk, maar het moet

In het ondergelopen Thaise grottencomplex Tham Luang wordt nog steeds gezocht naar de sinds zaterdag vermiste kinderen en hun begeleider. Belg Ben Reymenants is één van de vijf betrokken duikers bij de slopende en gevaarlijke operatie.

Het grottencomplex staat voor een groot deel onder water, waardoor alleen duikers kunnen zoeken naar de vermiste kinderen. Een van de specialisten is de Belg Ben Reymenants, die een duikersbedrijf in Pukhet runt. Hij is door de Amerikaanse marine gevraagd het duikersteam te versterken. De operatie is zeer gevaarlijk en verloopt moeizaam.

Zoeken zonder zicht

,,Het zicht is beperkt en de stroming zeer sterk”, verklaart Reymenants aan de Belgische omroep RTBF. ,,De Navy heeft touwen gelegd om ons mee naar binnen te trekken, maar na twee kilometer zijn er geen touwen meer. Vanaf dat punt zoeken we zonder zicht en tegen de stroming in.”



Vanmiddag dook Reymenants tot een diepte van 2,5 kilometer. Nog steeds één kilometer verwijderd van de plaats waarvan men vermoedt dat de kinderen zijn. De stroming was echter te sterk om verder te gaan. De trip heen en terug koste hem vijf uur en was zeer slopend. Zelfs voor een ervaren duiker als hij zijn de omstandigheden ontzettend risicovol. ,,Snelstromend water en modder. We zien zelfs onze eigen instrumenten niet. De stroming is op sommige plekken zo sterk dat je je duikmasker dreigt te verliezen.”