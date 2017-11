Belg (41) doodt echtgenote en leeft nog dagen samen met haar lijk

Per toeval ontdekte de Belgische politie dat de 41-jarige Benny C. uit Hoeselt al tien dagen zijn dode vrouw in huis verstopte. Een eindeloze reeks geurkaarsen en luchtverfrissers moesten de niet te harde geur die van het lijk kwam maskeren. De man stond gisteren terecht.

Of hij eens kon langskomen op het politiekantoor? Die uitnodiging viel middenin de zomer van 2015 in de brievenbus van Benny C. Agenten wilden hem spreken omdat hij verdacht werd van een diefstal. Daar bleek hij achteraf niets mee te maken te hebben, maar het leidde wel tot een huiszoeking.

De agenten gingen met hem naar het appartement, waar hij woonde met zijn vrouw Cindy Van De Weghe (35). De eindeloze reeks geurkaarsen en luchtverfrissers viel hen meteen op. ,,Het leek alsof de bewoners van het pand een halve Kruidvat-vestiging hadden leeg gekocht”, zo bleek tijdens de rechtszaak. Tegen de deur van de slaapkamer lag een natte handdoek.

Geen van de gestolen goederen werd aangetroffen. ,,We gaan voor de zekerheid ook in de slaapkamer kijken", zei één van de agenten. C. werd nog bleker dan hij al was. ,,Nee. Nee. Nee. Beter van niet. Mijn vrouw ligt daar te slapen. En euh... Ik heb haar vermoord." De agenten dachten dat hij een grap maakte, maar C. zei het nog eens. ,,Nee. Echt. Mijn vrouw ligt daar. Ze is dood."

Gewassen, aangekleed en opgebaard

In de slaapkamer lag inderdaad zijn vrouw, dood. C. had haar gewassen, aangekleed en opgebaard. Door de zomerhitte buiten was haar lijk al in redelijke staat van ontbinding. Ze bleek al tien dagen in de kamer te liggen. De verdachte verhuisde na enkele dagen naar een vriend, toen de geur hem teveel werd.

De doodsoorzaak is moeilijk te achterhalen. Door de ontbinding was het lichaam al zodanig verkleurd dat mogelijke blauwe plekken niet meer zichtbaar waren. ,,Ter hoogte van de hals zag ik wel een afdruk, maar tijdens de autopsie bleek dat haar keelskelet niet gebroken was”, getuigt lijkschouwer Wouter den Bogaert.

C. zelf beweerd dat er sprake was van een uit de hand gelopen ruzie. Hij pakte haar vast bij haar nek en duwde haar in een stoel. ,,Daar kan ze niet van gestorven zijn”, aldus de lijkschouwer. Aanklager Patrick Boyen: ,,Misschien van wurgseks? Drie vrouwen getuigen dat het koppel dat graag deed.”

Geen last meer

Dat wordt door de verdachte stellig ontkent. ,,We hadden het daar wel over, maar we hebben het nooit gedaan.” In een brief, waarin de Belg de zaken ‘van zich afschrijft’, valt op te maken dat hij heeft gedaan wat Cindy wenste. ,,Dat klopt niet. Ik was in de war”, stelt C., die een dag voor de dood van zijn vrouw een sms stuurde naar een ex met de tekst ‘Vanaf morgen zal ze mijn zoon en mij geen last meer bezorgen’. ,,Ik bedoelde dat we uit elkaar zouden gaan."