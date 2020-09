Belg (24) kaapt helikopter om echtgenote uit gevangenis te bevrijden, spectaculair plan mislukt

Een wanhopige echtgenoot die met twee vrienden een helikopter kaapt om zijn vrouw uit de gevangenis te bevrijden. Het leest als een Hollywood-script, maar het gebeurde vrijdag echt in België. Het liep niet zoals gepland, de daders vluchtten maar werden later opgepakt.

,,Ik zal op haar blijven wachten. Zelfs al duurt het dertig jaar voor ze vrijkomt”, vertelde Mike G. (24) toen hij vanuit de gevangenis op 26 november vorig jaar in het huwelijksbootje stapte met zijn vrouw Kristel A. (27). Kristel zit in de gevangenis van Vorst op verdenking van moord op haar ex en zou dit jaar voor een jury moeten komen, Mike had een enkelband wegens drugsdelicten.

Veel geduld had Mike echter niet. ,,Liefde vindt altijd een weg”, moet de man gedacht hebben toen hij twee kompanen optrommelde voor een helikoptertocht langs de gevangenis waar zijn vrouw zat. Een tocht van 310 kilometer, die twee uur duurde en hen eerst langs toeristische bezienswaardigheden bracht.



Mike en zijn twee vrienden, een man uit Tongeren (18) en een man (22) uit Lanaken, maken een afspraak voor een helikoptervlucht bij een helikopterbedrijf uit Halle. Ze willen foto’s nemen van toeristische bezienswaardigheden in Brussel.

Vrijdagmiddag om 14.30 uur is het zover. De helikopter met daarin een 36-jarige pilote staat klaar om te vertrekken op de luchthaven van Antwerpen. Met enige vertraging stijgen ze om 14.57 uur op. De weersomstandigheden zijn absoluut niet ideaal. Hun eerste stop boven Brussel is het Koning Boudewijnstation en het Atomium, waar ze om 15.10 uur enkele foto’s maken. Erna staat de Heilig Hart Basiliek in Koekelberg op het programma.



Maar hun toeristische radar blijkt niet zo goed te werken, ze willen even boven de gevangenis van Vorst en de vrouwenafdeling gaan vliegen. Er lijkt niks aan de hand, na een tiental minuten cirkelen boven de omgeving besluiten ze hun tocht voort te zetten richting het Kasteel van Gaasbeek en het provinciedomein van Huizingen. Ook de Leeuw van Waterloo kan niet ontbreken op hun dagtripje. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht.

Als ze om 16 uur terugkeren richting Brussel, slaat de sfeer om. Boven het justitiepaleis van de Belgische hoofdstad halen de passagiers handvuurwapens tevoorschijn. De pilote wordt bedreigd en gedwongen richting de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst te vliegen, ze moet er landen en een gevangene oppikken. Maar de pilote weigert en er ontstaat een schermutseling in de helikopter. Twintig minuten lang cirkelt het toestel boven de vrouwenafdeling van de gevangenis.

Zodra de drie daders inzien dat hun plan is mislukt, zetten ze koers naar Vlaams-Brabant. In de buurt van een carpoolparkeerplaats landt de helikopter op een veld en de drie verdachten slaan op de vlucht.

De pilote is in shock. Ze neemt contact op met de politie, die een helikopter stuurt om haar te begeleiden naar de luchthaven van Melsbroek. De helikopter wordt onderzocht op sporen, de pilote wordt er opgevangen en krijgt bijstand van Slachtofferhulp. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen start een onderzoek, waarin gisteravond laat een doorbraak kwam.

De 24-jarige man uit Tongeren kon gearresteerd worden dankzij ondersteuning van de speciale eenheden van de Federale Politie in de buurt van Brussel. Hij was in het gezelschap van zijn 50-jarige adoptievader. Niet veel later konden ook de twee medeverdachten worden ingerekend in Limburg.

De vier verdachten verschenen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen voor diefstal met geweld in een bende met wapenvertoon, deelname aan een criminele organisatie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot ontvluchting. De rechter besloot de drie jonge mannen aan te houden, de vierde verdachte, de 50-jarige adoptievader, is vrijgelaten onder voorwaarden.

Mike G. kaapte de helikopter om te proberen om zijn vrouw Kristel uit de gevangenis te bevrijden.

Mike G en Kristel A bij hun huwelijk.