Belastinguitspraak Rutte valt helemaal verkeerd in België: ‘onaanvaardbaar’

Ook bij andere leden van de Belgische regering heerst ergernis over de uitspraken van Rutte. Vicepremier Kris Peeters vindt Ruttes uithaal ‘onaanvaardbaar’ en ‘gevaarlijk’. ,,Wanneer bedrijven de concurrent zwartmaken en onnauwkeurige informatie geven, dan kan men daartegen optreden in het kader van oneerlijke praktijken. Wanneer een ander staatshoofd dingen zegt over een ander land die niet juist zijn, dan is dat hetzelfde als ondernemingen die elkaar proberen zwart te maken", zegt hij tegen de zender VRT. Ook Peeters benadrukt dat de uitspraken van de Nederlandse premier onjuist zijn.



,,België afschilderen als een economische woestijn, is enkele bruggen te ver", reageert minister van Financiën tegenover de VRT. ,,Iedereen verdedigt zijn eigen beleid, maar onder goede buren zou dit wel op een andere manier moeten kunnen", vindt Johan Van Overtveldt. Volgens hem staat de economie er veel beter voor dan Rutte beschrijft.