Belastingdienst geeft aangiften Trump niet vrij

De minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat hij niet kon meewerken aan het verzoek ‘totdat is vastgesteld dat dat in lijn is met de wet’. De minister denkt daarover op 6 mei meer duidelijkheid te kunnen geven. Het was de tweede keer dat de minister de deadline liet verstrijken sinds Richard Neal op 3 april om de aangiftes verzocht.