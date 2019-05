Belangrijke VN-commissie: Het gaat heel slecht met de biodoversiteit in de wereld

Ons natuurlijke erfgoed is aan het verdwijnen in een tempo dat we nooit eerder hebben gezien, staat volgens persbureau AFP in een uitgelekte conceptversie van het rapport. Een kwart van de 100.000 geëvalueerde soorten wordt nu al direct met uitsterven bedreigd. Oorzaken zijn onder meer de toenemende druk van landbouw op het milieu, visserij, jacht en klimaatverandering.



Maar komende decennia zal het tempo waarin soorten uitsterven nog verder in een stroomversnelling komen, vrezen de onderzoekers. Van 500.000 tot een miljoen van de geschatte acht miljoen soorten op aarde zou het voortbestaan onzeker zijn.