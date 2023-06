Belangrijke stuwdam verwoest in Oekraïne: waterpeil stijgt met 10 meter, 16.000 mensen in gevarenzone

Met videoDe verwoesting van een dam in door Rusland bezet gebied in het zuiden van Oekraïne leidt tot grote zorgen over de veiligheid van burgers. Op beelden is te zien dat een grote hoeveelheid water de gebieden rond de stad Nova Kachovka in stromen. Er worden mensen geëvacueerd, al is nog niet te overzien hoe groot de schade zal zijn.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een spoedvergadering belegd van de Nationale Veiligheidsraad om de noodsituatie te bespreken. Hij stelt dat Rusland de dam heeft verwoest en spreekt van terrorisme. Rusland beweert dat juist Oekraïne de dam heeft opgeblazen. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn explosies te zien.

De verwoeste dam blijft momenteel verder instorten. Volgens een plaatselijk functionaris is de waterstroom onbeheersbaar, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Maar wat de gevolgen zijn, is nog volstrekt onduidelijk. In het Russisch bezette deel van de regio Cherson zijn geen grote evacuaties nodig, meldt de door Rusland benoemde gouverneur van het gebied.

Voor het Oekraïense deel van de regio Cherson zijn wel evacuaties aangekondigd. De Dnipro, die door de regio Cherson stroomt, scheidt het Oekraïense deel van het bezette gebied.

Risico's voor kerncentrale

Volgens de Oekraïense autoriteiten brengt de doorbraak ook risico’s met zich mee voor de kerncentrale Zaporizja omdat de koelwatertoevoer in gevaar zou kunnen komen. Momenteel zou de situatie ‘onder controle’ zijn omdat een reservoir met koelwater goed gevuld is. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) laat weten de situatie monitoren, maar zegt ook dat er ‘geen directe nucleaire dreiging’ is.

Water stroomt vanuit een waterreservoir naar de rivier Dnjepr, richting de Zwarte Zee. De dam ligt ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Cherson. Het gebied ten noorden van de Dnjepr is in Oekraïense handen, het gebied ten zuiden van de rivier is in Russische handen.

Waterpeil

Het waterpeil bij Nova Kakhovka is inmiddels met meer dan 10 meter gestegen, meldt het Russische staatspersbureau TASS. RIA, een ander Russisch staatspersbureau, zei eerder al dat de lokale autoriteiten met evacuaties zijn begonnen in een aantal nederzettingen in het district Nova Kakhovka. Volgens RIA zal het waterpeil gedurende 72 uren stijgen, alvorens het opnieuw zal dalen.

De door Rusland geïnstalleerde burgemeester Vladimir Leontyev van Nova Kakhovka zegt op Telegram dat het waterpeil tot 12 meter hoger kan komen dan voor de dambreuk. Rond 11.00 uur wordt het kritieke punt bereikt. Volgens de Russische autoriteiten is de stuwdam verder aan het instorten en is de waterstroom niet onder controle te krijgen.

Overstromingen

Gevreesd wordt voor grootschalige en gevaarlijke overstromingen. De Oekraïense gouverneur van de regio Cherson zei te verwachten dat het water ‘binnen vijf uur tot kritische hoogten zal stijgen’ en heeft de evacuatie van mensen nabij de dam aangekondigd. Oekraïne gaat er vooralsnog van uit dat 16.000 mensen in die gebieden wonen.

De dam uit 1956 was 30 meter hoog en 3200 meter lang. Het grote reservoir levert water aan het schiereiland de Krim, dat in 2014 is geannexeerd door Rusland. Die watertoevoer kan in de problemen komen. De overstroming zou ook gevolgen kunnen hebben voor de situatie op het slagveld.

Kritieke zone

Volgens Oekraïne bevinden zich 16.000 mensen in een kritieke zone. Verschillende dorpen zijn al volledig of gedeeltelijk overstroomd.

,,Ongeveer 16.000 mensen bevinden zich in een kritieke zone”, aldus Oleksandr Prokoedin, hoofd van het Oekraïense militaire bestuur in de regio Cherson. Hij had eerder al gewaarschuwd dat omstreeks 11.00 uur Nederlandse tijd het water een kritiek punt zou bereiken.

Reacties Nederlandse politici

President Zelensky geeft ondubbelzinnig ‘Russische terroristen’ de schuld. ,,De verwoesting van de waterkrachtcentrale Kachovka bevestigt alleen maar voor de hele wereld dat zij uit iedere hoek van het Oekraïense grondgebied verdreven moeten worden.”

Ook Nederlandse politici kijken vooral verontwaardigd naar Rusland. Als de Russen hier inderdaad achter zitten ‘dan laat het absoluut zien hoever de Russen bereid zijn te gaan, ook ten koste van de burgerbevolking”, zei staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) dinsdag in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

De bewindsman zegt nog niet vast te kunnen stellen of de Russen de dam hebben vernietigd. Hij spreekt van ‘gruwelijke beelden die passen in het rijtje van gruwelijkheden‘. ,,Opnieuw een terroristische daad van het terroristische regime van Poetin”, zegt Sjoerd Sjoerdsma (D66) op Twitter. ,,De gevolgen? Overstromingen Kherson, leefbaarheid Krim holt achteruit, stabiliteit van een kernreactor onder druk.”

,,Niets blijft de bevolking van Oekraïne bespaard”, zegt Tom van der Lee van GroenLinks. ,,Rusland wordt teruggedrongen, dus pleegt het oorlogsmisdaden”, duidt Ruben Brekelmans (VVD).

Tarweprijs maakt sprong

De wereldmarktprijzen voor tarwe zijn na de verwoesting van de dam gestegen. Naast de duizenden mensen die gevaar lopen dreigt een overstroming ook de export van graan te belemmeren. Tarwe steeg dinsdag tot 3 procent in prijs, maar zakte later weer iets terug. De verwoesting van de dam lijkt volgens directeur Andrey Sizov van graanconsultancy SovEcon ‘een stevige escalatie met ernstige gevolgen‘. Zo kan het nieuws de graanprijzen sterk opdrijven, schreef hij in een tweet.

Spoedvergadering

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een spoedvergadering belegd van de Nationale Veiligheidsraad om de noodsituatie bij de dam te bespreken. ,,De waterkrachtcentrale van Kachovka. Weer een oorlogsmisdaad gepleegd door de Russische terroristen. De president heeft de nationale veiligheidsraad bijeengeroepen”, aldus Andri Jermak, hoofd van de presidentiële administratie.

Volgens Zelensky bevestigt de verwoesting van de waterkrachtcentrale van Kachovka dat de Russen uit Oekraïne moeten verdreven worden. ,,Ze mogen geen meter overhouden, want ze gebruiken elke meter voor terreur”, zei hij.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zegt dat de verwoesting van de dam komt door de Russische invasie. Cleverly is dinsdag op bezoek in Oekraïne. Het is nog te vroeg om het incident goed te kunnen beoordelen, zegt Cleverly. ,,Maar we mogen niet vergeten dat de niet uitgelokte Russische invasie de enige reden is waarom dit überhaupt een probleem is”, zei hij. Hij riep Rusland op zijn troepen onmiddellijk terug te trekken.

