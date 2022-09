Belangrijke Duitse uitgeversbaas onder vuur na mail waarin hij ‘bidt’ dat Trump nog eens president wordt

Mathias Döpfner, de bestuursvoorzitter van de Duitse uitgeverij Axel Springer, ligt hevig onder vuur in eigen land, nadat is uitgelekt dat hij zijn steun heeft uitgesproken aan Donald Trump. In een omstreden e-mail schreef Döpfner ‘te bidden’ dat Trump wederom president van de Verenigde Staten zou worden.

De voormalige Amerikaanse president bedankte de Duitser afgelopen maandag in een korte post voor zijn steun tijdens de verloren verkiezingen van 2020. ‘Dank aan de zeer geniale Mathias Döpfner’, schreef Trump op zijn eigen sociale medium Truth.

In hetzelfde bericht herhaalde Trump dat hij de verkiezingen ‘met afstand’ gewonnen had. In werkelijkheid ging de Democraat en huidige president Joe Biden met de overwinning aan de haal. De Republikein Trump is momenteel verwikkeld in een juridische strijd met het Amerikaanse ministerie van Justitie over documenten die hij meenam uit het Witte Huis.

Mail aan medebestuurders

Aanleiding voor het bericht van Trump was een e-mail van Döpfner aan zijn medebestuurders bij Axel Springer. Daarin hintte de Duitser op een Republikeinse overwinning door ‘te bidden’ dat Trump opnieuw verkozen zou worden als president van de Verenigde Staten. In een interview met Döpfner in The Washington Post was de e-mail vorige week boven komen drijven.

In eerste instantie ontkende Döpfner tegen de Amerikaanse krant de e-mail te hebben verstuurd aan collega’s. Dat standpunt veranderde hij gisteren door te beweren dat het bericht bedoeld was als ‘ironische, provocatieve uitspraak gericht aan de mensen die Trump haten’.

Uitgever van Bild en Welt

De 59-jarige Döpfner is sinds 2002 topman van Axel Springer, de grootste uitgeverij van Duitsland. Axel Springer heeft ongeveer een kwart van de Duitse dagbladen in handen, waaronder boulevardkrant Bild en het rechts-conservatieve Welt. Twee jaar geleden volgde hij bestuursvoorzitter en erfgenaam Friede Springer op. Afgelopen najaar kocht hij met Springer het Amerikaanse Politico.

Daarmee is de voormalige journalist, die in het verleden onder meer als Brussel-correspondent voor de conservatieve krant Frankfurter Allgemeine werkte, een van de machtigste mannen in het Duitse medialandschap. Tegelijk is Döpfner ook omstreden, omdat hij geen blad voor de mond neemt en zijn inner circle koste wat het kost wil beschermen.

Zo raakte de mediamagnaat afgelopen najaar in een groot Duits persschandaal verwikkeld, nadat hij de hoofdredacteur van Bild, Julian Reichelt, de hand boven het hoofd hield in een MeToo-zaak. Reichelt had zijn functie misbruikt om met stagiairs het bed te delen. Uiteindelijk werd hij toch ontslagen.

Behalve een nieuwe deuk in zijn imago zijn de gevolgen voor Döpfner in de Trump-zaak nog onduidelijk. Gisteren werd al wel bekend dat hij afstand doet van het voorzitterschap van het verbond van Duitse uitgeverijen BDZV. Volgens betrokkenen heeft zijn opstappen als voorzitter niets met de Trump-zaak te maken.

