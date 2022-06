Bekritiseerde politiechef met verlof na onthullingen in onderzoek dodelijke schietpartij Texas

De politiechef die het voor het zeggen had toen een 18-jarige schutter vorige maand 19 kinderen en 2 docenten doodschoot op een basisschool in de Amerikaanse plaats Uvalde, wordt naar huis gestuurd met betaald verlof. Dat meldt het schoolbestuur waar de politiechef in dienst is in een persbericht.

De Robb-basisschool is onderdeel van het Uvalde Consolidated Independent School District (UCISD), een schooldistrict in Texas dat z’n eigen politiekorps in dienst heeft. Sinds de fatale schietpartij is er veel kritiek op de politieagenten, die al enkele minuten nadat de schutter de school binnenging aanwezig waren. Het duurde zo’n 70 minuten voordat agenten de schutter uiteindelijk confronteerden en hem doodschoten. Dit wordt politiechef Pete Arredondo, verantwoordelijk voor de agenten, aangerekend.

Sleutel

Arredondo heeft eerder tegen Amerikaanse media gezegd dat ze wachtten op een sleutel van het klaslokaal waar de schutter zich had verscholen en waar leerlingen en docenten in aanwezig waren. Ook zouden de aanwezige agenten niet voldoende wapens en materieel hebben gehad om de schutter eerder te confronteren.

Die argumenten staan op de tocht, nu uit vrijgegeven videobeelden blijkt dat er al veel eerder dan gezegd agenten met automatische wapens en kogelwerende schilden in de school aanwezig waren. Ook laten beveiligingsbeelden zien dat de aanwezige agenten nooit gekeken hebben of de klaslokalen überhaupt op slot zaten. Als de aanwezige agenten eerder de schutter hadden geconfronteerd, hadden ze mogelijk levens kunnen redden, zeggen critici, die het incident in Uvalde ook aanhalen om aan te stippen dat meer beveiliging op scholen niet per se tot een veiliger omgeving leidt. Veel Republikeinen beginnen na massaschietpartijen zoals die op deze basisschool plaatsvond over het inzetten van bewapende beveiligers, maar dat haalde in Uvalde dus niets uit.

Het schoolbestuur laat weten in eerste instantie de onderzoeken naar de gang van zaken die door verschillende overheidsorganen worden uitgevoerd te hebben afgewacht. Maar omdat er ‘nog steeds geen helderheid’ bestaat over de uitkomst van de onderzoeken, heeft het bestuur nu besloten Arredondo voorlopig met verlof te sturen.

Eerder werd bekend dat de Robb-basisschool zal worden gesloopt en dat er een nieuw schoolgebouw zal worden gebruikt. Eerder gebeurde dat al in de plaats Sandy Hook in Connecticut, waar twintig kinderen en zes personeelsleden van een school om het leven kwamen toen een man er in 2012 het vuur opende.