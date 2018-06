Bekijk hier live de persconferentie van Donald Trump

Trump bedankte iedereen die de ontmoeting mogelijk heeft gemaakt. ,,Dit is een belangrijke boodschap van vrede", aldus Trump. ,,Ik bedank ook Kim Jong-un voor deze gewaagde stap voor een betere toekomst voor de inwoners van Noord-Korea." Volgens de president is de top 'zeer historisch'. Delen van de verklaring lekten vanmorgen al uit . De hoofdpunten: 1. Trump en Kim beloven nieuwe en steviger diplomatieke relaties aan te gaan. 2. Noord-Korea en de Verenigde Staten gaan bouwen aan een blijvende en stabiele vrede op het Koreaanse schiereiland. 3. Beide landen bevestigen dat Noord-Korea gaat werken aan een volledige denuclearisatie. 4. Het probleem van de ontvoerde Japanners wordt aangepakt, belooft Kim.

,,Dit is een veelomvattende verklaring", zei Trump. ,,We hebben intensieve uren samen doorgebracht." Hij zegt dat hij ook na het opstellen van het verdrag nog afspraken met Kim Jong-un heeft gemaakt.



Trump toonde zich zeer tevreden over uitkomst van de ontmoeting. ,,Vrede is de moeite meer dan waard. Dit conflict had al lang geleden opgelost moeten zijn, maar vandaag doen we het alsnog. Iedereen kan een oorlog starten, maar alleen de dapperste mensen kunnen vrede sluiten."