Beiroet ontwaakt in een bijna volledig verwoeste stad

Thomas (20) was in de haven van Beiroet: 'Wij riepen meteen what the fuck is dit?’

8:08 Een man uit het Brabantse Megen is een van de weinige Nederlanders die dinsdagmiddag de enorme explosie in Beiroet met eigen ogen zag gebeuren. De 20-jarige Thomas van Druenen zat samen met een Britse vriend op een boot in de haven van Beiroet toen hij opeens een gigantische knal hoorde. ,,We veerden allebei op en renden naar onze kapitein. What the fuck was dit?!, riepen we.”