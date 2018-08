Bedreigen 'superslangen' de zuidkust van Florida? Kruising tussen twee dodelijke pythons ontdekt

Tijgerpythons komen van nature enkel voor in Zuid-Oost-Azië en niet duizenden kilometers verderop in de Everglades. Toch krioelt het er van de gevaarlijke slangen. De eerste dieren werden er illegaal uitgezet in de jaren 80, meestal door particulieren die ervan af wilden toen de dieren te groot werden. Het is pas vanaf het begin van de 21ste eeuw dat de slangen zich massaal begonnen voor te planten in het wild. Hoeveel tijgerpythons vandaag exact rondzwemmen in de Everglades is moeilijk te zeggen, experts schatten hun aantal op minstens 150.000.

Maar een deel van die tijgerpythons blijkt nu een kruising te zijn tussen twee verschillende soorten slangen. Amerikaanse wetenschappers onderzochten het dna van 400 pythons die gevangen werden tussen 2001 en 2010. Het overgrote deel had enkel de genen van de gewone tijgerpython, zoals verwacht werd. Maar 13 slangen bleken ook genen te hebben van de zogenaamde Indische rotspython. Terwijl de gewone tijgerpython, die 5 tot 7 meter lang wordt, meestal in nat grasland vertoeft, zoekt de kleinere maar snellere en agressievere rotspython het liever hoger, droger en warmer.

Kruisingen tussen de twee soorten slangen komen van nature niet voor. Ze leven in het wild op andere plaatsen en hebben zo niet de mogelijkheid te paren. Maar in Florida is de situatie anders.

Wetenschappers onderzochten het DNA van 400 slangen gevangen tussen 2001 en 2010.

Beste van twee werelden

Wat de ontdekking van de kruising betekent voor de verspreiding van de dodelijke slangen in Florida, is niet 100 procent te voorspellen. Maar mogelijk past de 'superslang' zich beter aan zijn omgeving aan dan de twee soorten apart zouden doen. ,,Wanneer twee verwante soorten met elkaar kruisen kan dat leiden tot een nieuwe soort die de beste eigenschappen van de twee voorouders overneemt. Het beste van twee werelden dus", zegt Margaret Hunter van het US Geological Survey en auteur van de studie.

,,Dat kan er mogelijk toe leiden dat ze zich beter aan hun omgeving en veranderingen aanpassen. Bij een soort als de tijgerpython betekent dat mogelijk een snellere en grotere verspreiding."

Jacht

Florida probeert al jaren de groeiende slangenpopulatie in de Everglades in te dijken, maar voorlopig zonder al te veel resultaat. Het bestand van dieren die er in de natuur voorkomen, zoals vossen, lynxen, konijnen en wasberen is de laatste jaren gedecimeerd. De overheid huurde vorig jaar nog twee Indische slangenvangers in die twee maanden lang op tocht gingen in de Everglades. Ze kwamen terug met 33 slangen, een druppel op een bijzonder hete plaat. Ook de hulp van burgers wordt ingeroepen via speciale jachtprogramma's, maar ook daar worden telkens niet meer dan een duizendtal slangen gevangen.

Uit de studie blijkt nog dat alle 400 gevangen slangen nauw aan elkaar verwant waren, gemiddeld ergens tussen de tweede en derde graad. Dat betekent dat de soort aan inteelt doet.