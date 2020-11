Bedreigde bestuurder Georgia onder druk gezet om stemmen ongeldig te verklaren

Brad Raffensperger, de Republikeinse staatssecretaris van Georgia, zegt dat zijn partijgenoten hem in toenemende mate onder druk zetten om de integriteit van de afgelopen presidentsverkiezingen in twijfel te trekken. Dat meldt The Washington Post.

Ook ontvingen Raffensperger en zijn vrouw de afgelopen dagen meerdere doodsbedreigingen. ,,Je kunt de hertelling maar beter niet verprutsen. Je leven hangt ervan af’’, zo luidde een bericht dat Raffensperger op zijn telefoon heeft ontvangen.

De zuidelijke staat Georgia, die meestal trouw voor de Republikeinen stemt, ging naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, de uiteindelijke winnaar. In verscheidene staten waar Biden heeft gewonnen, proberen de Republikeinen de ongefundeerde beschuldigingen van president Donald Trump over verkiezingsfraude hard te maken, in de hoop zo nog iets te veranderen aan de uitslag. Daarbij richten zij zich met name op het stemmen per post, waar een recordhoeveelheid, overwegend Democratische, kiezers dit jaar voor heeft gekozen in verband met de coronapandemie.

Raffensperger, de hoogste eindverantwoordelijke voor de verkiezingen in Georgia, zegt dat Senator Lindsey Graham hem heeft gevraagd naar manieren om briefstemmen ongeldig te kunnen verklaren. Graham, die voorzitter is van de senaatscommissie voor Juridische Zaken, vroeg Raffensperger onder meer of partijdigheid stembureaumedewerkers ertoe kan hebben aangezet om briefstembiljetten te accepteren waarbij de handtekeningen niet klopten. Ook vertelt Raffensperger dat Graham hem vroeg of hij de bevoegdheid heeft om alle briefstemmen ongeldig te verklaren in districten met een relatief hoog percentage afwijkende handtekeningen.

Raffensperger zegt dat hij versteld stond van Grahams suggestie om zonder tussenkomst van de rechter te zoeken naar manieren om legaal uitgebrachte stemmen ongeldig te verklaren. ,,Het leek er erg op dat hij dat wilde gaan doen’’, aldus Raffensperger.

In een uitgebreid interview over de afgelopen verkiezingen uit Raffensperger zijn ergernis over de beweringen van Trump en diens bondgenoten over de verkiezingsuitslag in Georgia. Zij hebben onder meer beweerd dat het bedrijf dat de stemmachines in Georgia heeft geleverd, een ‘links’ bedrijf zou zijn dat banden met Venezuela heeft.