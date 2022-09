Beatrix, Willem-Alexander en Máxima hele dag vooraan bij uitvaart Elizabeth

In tegenstelling tot veel andere landen mocht Nederland meer dan twee mensen afvaardigen. Dat het koningspaar én de oud-vorstin de staatsbegrafenis bijwonen, is logisch. Beatrix en Willem-Alexander zijn allebei lid van de Orde van de Kousenband, de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk.

,,Ik kwam al op Buckingham Palace voor de inhuldiging van mijn moeder’’, openbaarde de koning in 2018, toen hij een staatsbezoek aan het land bracht. ,,En in juni zijn we nog in Windsor geweest”, vulde hij destijds aan, doelend op een onofficieel bezoek. Windsor Castle, net buiten Londen, gold als veelgebruikt buitenverblijf van koningin Elizabeth. Het is ook de plek waar ze voor haar begrafenis langs gereden wordt.