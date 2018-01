Bavianen ontsnapt in dierentuin Parijs

Nederlander helpt bij oprollen illegaal netwerk in Ivoorkust

15:36 In Ivoorkust is deze week de leider van een internationaal illegaal netwerk in dierlijke producten gearresteerd. De Vietnamees en zijn handlangers handelen op grote schaal in ivoor en andere illegale dierlijke producten, zo laat Nederlander Rens Ilgen weten vanuit Abidjan. Hij was nauw betrokken bij het onderzoek en de arrestaties.