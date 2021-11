Barbados neemt afscheid van koningin Elizabeth en stelt president aan

Europa snijdt toevoer migranten via Belarus verder af

Europa snijdt de toevoer van migranten via Belarus nog verder af dan al het geval was. Transportbedrijven of reisorganisaties die aan deze mensensmokkel nog meewerken riskeren verlies van licenties, toegang tot de Europese markt en van landings- of overvliegrechten.

23 november