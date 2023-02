Ballon boven Latijns-Amerika was ook van China: ‘Geen sprake van opzet’

Koudere­cords gebroken en vorstbevin­gen in de VS

In het noordoosten van de Verenigde Staten zijn dit weekend alom kouderecords gebroken. Op Mount Washington, in de staat New Hampshire, werd zaterdagochtend een temperatuur gemeten van -43 graden. In combinatie met windstoten van 177 kilometer per uur leidde dat tot een gevoelstemperatuur van -78, de laagste ooit gemeten.

