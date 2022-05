Babysitter spil in Duitse misbruikzaak: 74 verdachten en 33 slachtoffers in beeld, jongste maand oud

Duitsland is opnieuw opgeschrikt door een omvangrijke misbruikzaak. Hoofdverdachte is een 44-jarige man uit de omgeving van Keulen. Hij zou zich als babysitter jarenlang hebben vergrepen aan kinderen en verzamelde enorme hoeveelheden kinderporno.

Rechercheurs van de cybercrime-eenheid NRW (Noordrijn-Westfalen) bij het Openbaar Ministerie in Keulen kwamen de veertiger uit Wermelskirchen op het spoor via chats waaraan de verdachte zou hebben deelgenomen. Uitgangspunt was een misbruikzaak in Berlijn. De man zou zichzelf in de omgeving van Keulen hebben aangeboden als babysitter en daarbij tussen 2005 en 2019 minstens twaalf kinderen hebben misbruikt. Het gaat om tien jongens en twee meisjes. De helft van hen was niet ouder dan 3 jaar. Sommige daden zijn gefilmd. De hoofdverdachte, die sinds december in voorlopige hechtenis zit en een blanco strafblad heeft, gaf het seksueel misbruik tijdens verhoren ‘in wezen toe’, zei hoofdofficier van justitie Ulrich Bremer vandaag tijdens een persconferentie.

De hoofdverdachte is een Duitser die getrouwd is en zelf geen kinderen heeft. Een aantal slachtoffers komt uit de omgeving van de veertiger maar met de meeste kreeg hij contact na benadering van de ouders via onlineplatformen zoals eBay. In zijn computer vonden de speurders 32 terabyte aan kinderporno. Het kostte de politie achttien dagen om de data te kopiëren. Een enkele partitie op de harde schijf alleen al bevat 3,5 miljoen foto’s en 1,5 miljoen video’s. Van die enorme hoeveelheid is inmiddels 10 procent uitgelezen. De oudste opnames zijn gemaakt in 1993. Politiechef Falk Schnabel zei over het beeldmateriaal: ,,Ik heb nog nooit zo’n onmenselijke wreedheid gezien. En ik had het ook niet kunnen bedenken.”

Om zelf het overzicht niet te verliezen, zou de hoofdverdachte gedetailleerde lijsten hebben bijgehouden. Die helpen nu bij het opsporen van medeverdachten. Daarvan zijn er al 73 geïdentificeerd in veertien van de zestien Duitse deelstaten. Ze zouden op grote schaal foto's en video’s van seksueel misbruik van kinderen hebben uitgewisseld. Tot nu toe zijn 33 slachtoffers geïdentificeerd die op het moment van het misdrijf tussen een maand en 14 jaar oud waren. Onder hen vijf baby’s en kinderen met een beperking. De onderzoekers gaan ervan uit dat dit slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg is.

Volledig scherm De Keulse politiechef Falk Schnabel tijdens de persconferentie over de nieuwe misbruikzaak. © AP

De foto's en video’s tonen de meest ernstige vormen van misbruik en verkrachting. ,,We moeten ervan uitgaan dat stoffen met een verdovende werking zijn gebruikt om deze handelingen te kunnen uitvoeren”, zei rechercheur Jürgen Haese. Dit wordt momenteel onderzocht. Het vroegste misbruik dat tot nu toe kan worden bewezen, vond volgens hem plaats in 2005.

Münster

De hoofdverdachte had volgens deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul contact met verdachten uit een misbruikzaak met als hoofdverdachte een IT-specialist uit Münster. De 44-jarige babysitter zou hen aanwijzingen hebben gegeven. Het ging om bilaterale contacten en volgens het OM in Keulen zijn er geen aanwijzingen van een zogenoemde pedofielenring.

De hoofdverdachte in de Münster-zaak Adrian V. (28) werd in juni vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar wegens ernstig seksueel misbruik van het 10-jarige zoontje van zijn partner en enkele andere kinderen. Ze werden urenlang misbruikt in een huisje van V.'s moeder in een volkstuincomplex in Münster. Drie medeverdachten kregen tien tot twaalf jaar cel. In het onderzoek kwamen nog veertien andere verdachten in beeld. Inmiddels zijn in deze misbruikzaak meer dan vijftig verdachten en dertig slachtoffers geïdentificeerd.

Bergisch-Gladbach

De rechercheurs in Keulen zien geen direct verband tussen de misbruikzaak rond de babysitter uit Wermelskirchen en die rond vaders die hun kinderen zouden hebben uitgewisseld om ze seksueel te misbruiken. Het onderzoek in die zaak, die in 2019 aan het licht kwam en speelt in de omgeving van Bergisch-Gladbach bij Keulen, leidde naar meer dan 30.000 onbekende verdachten van wie er al ruim zestig vastzitten. Inmiddels zijn 439 verdachten geïdentificeerd. Het onderzoek tegen zeven verdachten is overgedragen aan Nederland, Frankrijk, Finland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

Portier en peutervader Jörg L. (43) uit Bergisch-Gladbach was de spil in het netwerk en kreeg twaalf jaar cel en tbs. De rechtbank achtte bewezen dat hij zijn inmiddels 3-jarige dochter tientallen keren seksueel misbruikte, het misbruik fotografeerde of filmde en de opnames doorspeelde aan gelijkgestemde chatpartners. Zijn handlanger Bastian S. (27) werd veroordeeld tot tien jaar cel wegens seksueel misbruik van vier kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud en het maken en uitwisselen van misbruikbeelden. De rechtbank verklaarde de militair verminderd toerekeningsvatbaar en beval opname in de forensische psychiatrie.

