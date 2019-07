Baby van doodgestoken zwangere vrouw toch overleden

De nabestaanden van Fauvrelle hielden na het noodlottige steekincident hun hart al vast over de overlevingskansen van de zwaargewonde baby. ,,Waarschijnlijk haalt hij het niet”, verklaarden ze kort na de steekpartij. Een team rechercheurs is op zoek naar een man die te zien is op beelden van een bewakingscamera in de straat van de vrouw. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de jonge vrouw die voor de eerste keer moeder zou worden. Begin deze week werden al twee mannen aangehouden van 29 en 37 jaar. Die zijn inmiddels vrijgelaten, maar moeten wel beschikbaar blijven voor aanvullende verhoren. Over het motief voor de fatale steekpartij is nog niets bekendgemaakt.

Net alleen de dood van de aanstaande moeder is in het Verenigd Koninkrijk als een bom ingeslagen. Nu ook haar kindje is overleden, wordt door Britse media de onveiligheid op straat weer met hoofdletters gebracht. Onduidelijk is nog de moord op Fauvrelle in de privésfeer moet worden gezocht of dat het om bijvoorbeeld een uit de hand gelopen straat overval gaat.

Het was in februari nog, dat Fauvrelle een foto van de echo op haar Facebookpagina plaatste. ‘Fijne Valentijnsdag zoete erwt ... we kunnen niet wachten je te ontmoeten’, schreef ze erbij. Een maand later haalde ze volgens Daily Mail het rijbewijs dat nodig is om bussen te mogen rijden, zodat ze aan de slag kon in het openbaar vervoer in Londen. Het leefde lachte haar toe.,,,Alles wat Kelly wilde, was moeder worden’’, aldus haar tante. ,,Toen ze ontdekte dat ze zwanger was, deed dat haar echt opleven.’’ En: ,,Ze was zo’n lief kind. Ze droomde van het moeder worden.’’ Ze had al een naam bedacht voor het jongetje: Riley.

De Londense burgemeester Sadiq Khan twitterde na het incident: ‘Geweld tegen vrouwen hoort niet thuis in onze stad, en gruwelijke moorden in huizen als dit laten zien hoe groot het probleem is waarmee we worden geconfronteerd.’