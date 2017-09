Baby'tje Life overlijdt twee weken nadat haar moeder voor haar stierf

,,In groot verdriet en met een gebroken hart moet ik mededelen dat Life Lynn vannacht is overleden'', schrijft haar vader Nick DeKlyen op hun Facebookpagina 'Cure 4 Carrie'. ,,Carrie knuffelt haar dochtertje nu. Ik kan er nog niet bij waarom ons dit overkomt... de rouw die wij voelen is bijna ondraaglijk. Alstublieft, bid voor onze familie.''



Carrie DeKlyen, 37 en moeder van zes kinderen, was altijd duidelijk geweest in haar keuze. Zij zou geen behandeling aan gaan om haar leven met 10 jaar te rekken ten koste van haar ongeboren dochter Life Lynn. Het meisje werd op 7 september in het universiteitsziekenhuis van Michigan in Ann Arbor geboren. Twee dagen later werd de beademingsapparatuur van Carrie gestopt en overleed ze, zonder ooit haar kindje te hebben gezien.



De doodzieke moeder weigerde om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek waarbij dankzij een nieuwe vorm van chemotherapie haar leven verlengd zou worden. DeKlyen was sterk tegen abortus gekeerd en als ze mee zou doen aan de proef, zou de vrucht moeten worden weggehaald.